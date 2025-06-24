Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО

Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны, сообщает Bloomberg .

Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

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