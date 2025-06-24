В Росгвардии рассказали об уничтожении Starlink на харьковском направлении

Алиса Селезнёва

Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В Росгвардии рассказали об уничтожении Starlink на харьковском направлении
© РИА Новости

По данным Росгвардии, изначально американская спутниковая станция Starlink была найдена разведчиками.

«Разведка обнаружила станцию спутниковой связи StarLink боевиков ВСУ, замаскированную в одном из заброшенных населенных пунктов Харьковской области. Данные о месте нахождения была передана расчету БПЛА», - пояснили в ведомстве.

В итоге бойцы спецназа поразили терминал StarLink, который прятали в кустах, с помощью дрона-камикадзе.

Ранее украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. При этом ЕС также намерен финансировать доступ ВСУ и к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками.