В Росгвардии рассказали об уничтожении Starlink на харьковском направлении

Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным Росгвардии, изначально американская спутниковая станция Starlink была найдена разведчиками.

«Разведка обнаружила станцию спутниковой связи StarLink боевиков ВСУ, замаскированную в одном из заброшенных населенных пунктов Харьковской области. Данные о месте нахождения была передана расчету БПЛА», - пояснили в ведомстве.

В итоге бойцы спецназа поразили терминал StarLink, который прятали в кустах, с помощью дрона-камикадзе.

Ранее украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. При этом ЕС также намерен финансировать доступ ВСУ и к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками.