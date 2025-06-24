Эскимос прошел 17 тысяч километров от Чукотки до Москвы и попал на СВО

Китобой из Чукотки прошел 17 тысяч километров и попал на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает проект WarGonzo на Rutube.

Мужчина, эскимос по национальности, рассказал, что «загорелся мечтой» попасть в Сочи. До курортного города он добрался пешком. Дойдя до Черного моря, россиянин продолжил путешествовать по России. В Москве мужчина увидел, как вандалы надругались над мемориалом бойцам ЧВК «Вагнер» и вызвался охранять его. Вскоре он вступил в ряды ЧВК.

Вагнеровцы предложили россиянину поехать в Африку, чтобы работать там. Однако мужчина вместо этого пожелал отправиться в зону СВО. Сейчас он служит в одном из подразделений. Недавно боец попал под минометный обстрел и оказался в госпитале. После восстановления он планирует вернуться в строй.

Ранее россиянам рассказали об уроженце Таджикистана, который отправился на СВО ради получения гражданства России. Мужчина участвовал в боевых действиях на территории Курской области, в частности, в операции «Поток», в ходе которой удалось освободить значительную часть оккупированной территории.