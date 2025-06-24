Экипажи Су-25 разнесли украинский опорник авиационными ракетами

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

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Уточняется, что летчики применили авиационные ракеты. Пуски ракет производились парами самолетов с малых высот. Российское оборонное ведомство добавило, что удалось уничтожить не только опорный пункт врага, но и неприятельский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Нанеся удар, экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр. Они выпустили тепловые ловушки, которые нужны для того, чтобы не дать поразить самолет при помощи ПЗРК. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ликвидировал украинский пункт временной дислокации в зоне спецоперации. Отмечено, что летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.