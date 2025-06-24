Солдаты «Айдара»* планируют дезертировать в сумском приграничье

Мобилизованные украинцы хотят дезертировать из батальона «Айдар»*.

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Об этом во вторник, 24 июня, рассказали в российских силовых структурах.

— Насильно мобилизованные в «Айдар»* украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать в различных соцсетях и чатах, обсуждают это даже с незнакомыми людьми. Хотелось напомнить, что СБУ читает такие чаты, — цитирует источник ТАСС.

По данным польского издания Onet, с начала специальной военной операции (СВО) 100 тысяч украинских солдат самовольно покинули свои позиции. У бойцов нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а опытные бойцы жалуются на плохие условия и отсутствие медицинской помощи.

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. По словам солдата, на Украине сотрудники ТЦК стараются «поймать» и отправить на передовую как можно больше людей, поскольку они получают доход за каждого человека.

*Организация признана террористической и запрещена в России.