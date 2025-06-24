Российские военные выполняют поставленную перед ними задачу по созданию буферной зоны. Как движется фронт в Сумской области, разбирался в своем репортаже военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Российский лидер отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины.

Побывав на линии соприкосновения войск в Сумской области, Александр Коц отметил, что на Юнаковском направлении сложилось «обреченное положение» гарнизона Вооруженных сил Украины в Юнаковке после того, как десантники 11-й бригады взяли Яблоновку, а уссурийцы из 83-й бригады ВДВ зачистили лесополосы к югу от нее.

«Вдоль обочин - погоревшая техника. Хотя в последнее время на этом участке госграницы стало поспокойнее - как раз благодаря «буферной зоне»», - отметил военкор.

При этом российским военным противостоит достаточно много подразделений ВСУ, которые периодически пытаются контратаковать.

«У 67-й мы выбили два батальона. Потом били 21-ю, 110-ю бригада, 1-ю танковую, 156-ю механизированную, 71-ю егерскую... Только при создании «буферной зоны» у них поменялось отдельных подразделений, вот этих бригад, порядка пяти», - пояснил начальник разведки 83-й бригады ВДВ с позывным «Глыба».

Он предположил, что «количество личного состава у них не позволяет действовать штатными подразделениями», и, по его мнению, у противника много людей, которые были мобилизованы насильно и не готовы воевать. При этом российские бойцы отмечают, что в ВСУ «есть подразделения, которые отступают», но «есть и подразделения, которые вступают в бой и дают отпор».

Военные рассказали корреспонденту, что каждый из идущих вперед разведчиков несет на себе средства бронезащиты, плюс боекомплект, плюс рюкзак с дополнительный боезапасом, снаряжение, провизия, все это в сумме тянет на 40 кг. Также они должны уметь ночью, «укрывшись тепловизионными одеялами, появляться из ниоткуда».

«Маршрут к «ленточке» - через курские села, которые грохотали в новостях последний год. Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино… Картина удручающая. Населенные пункты разрушены чуть меньше, чем полностью. Где-то промелькнет чудом уцелевший сарай, где-то — устоявшая хата. Но в целом от сел остались только редкие стены да печные трубы», - констатировал Коц.

Однако, по его словам, линия фронта постепенно сдвигается, а президент России «в очередной раз доходчиво донес до Киева, что чем дольше он будет капризничать, тем хуже для него будут следующие условия мира».

Ранее, во время Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил о том, что у российской армии нет задачи взять город Сумы, но он этого не исключает.