Стало известно о решении стран НАТО по Украине

На грядущем саммите стран-членов НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок, пишет Politico со ссылкой на источник.

© Московский Комсомолец

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — поделился своей точкой зрения высокопоставленный чиновник из Германии на условиях анонимности.

По информации издания, помощь Украине отныне будет учитываться в национальных оборонных расходах. Кроме того, собеседник издания указал на то, что ключевым было включение в финальную декларацию коллективной поддержки Киева всеми 32 государствами Североатлантического альянса.