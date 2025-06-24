Израильская сторона согласилась на предложение о прекращении огня и достигла всех своих целей, устранив иранскую угрозу в ядерной и ракетной сферах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По мнению Израиля, операция в Иране позволила достичь поставленных целей и предотвратить «двойную экзистенциальную угрозу», связанную с ракетными и ядерными разработками Тегерана.

«В свете достижения целей операции в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня», - подчеркивается в сообщении.

13 июня началось противостояние Ирана и Израиля. Эти страны ежедневно наносят ракетные и бомбовые удары, запускают дроны. 22 июня в конфликт также вмешались США.

Названы главные посредники в прекращении огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии, после того как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По истечение 24 часов, по словам президента США, наступит «официальное прекращение 12-дневной войны».