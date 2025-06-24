СМИ рассказали о продолжающихся воздушных тревогах в Израиле

Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин заявил, что по всему Израилю продолжаются воздушные тревоги после объявленного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня. Корреспондент отметил, что одна из ракет попала в многоэтажный дом.

Ранее Трамп сообщил, что прекращение огня начнет поэтапно вступать в силу через шесть часов после сделанного им объявления (около 07:00 по московскому и по израильскому времени). Трамп заявил, что первым огонь должен прекратить Иран, а еще через 12 часов это сделает Израиль. Через 24 часа, по его словам, наступит официальный конец 12-дневной войны.

«Сегодня утром началось перемирие между Израилем и Ираном, но израильтяне не спят уже с пяти часов утра. Воздушные тревоги не прекращаются во всем Израиле. Израильтяне надеются, что мир наступит», - заявил Кулюхин.

Он отметил, что ранним утром 24 июня одна из иранских ракет попала в здание в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Там погибло как минимум три человека, семеро получили ранения, спасатели продолжают поиски пострадавших.

В своей соцсети Truth Social Трамп рассказал, что Израиль и Иран «пришли к нему почти одновременно и сказали: «Мир». Президент США отмечал, что эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, «но этого не произошло и никогда не произойдет».