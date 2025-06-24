Депутат раскрыл значение запуска «Орешника» в серийное производство

«Орешник» всей мировой оборонной промышленности интересен прежде всего тем, что даже без ядерной боевой части способен нанести весьма значительные разрушения противнику, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина»).

«А факт того, что эту ракету запустили в серийное производство, означает, что она уже опробована, отлично функционирует и будет производиться в масштабах, необходимых для армейского применения», — пояснил парламентарий.

При этом, по словам Журавлёва, «этот ящик Пандоры открыли вообще-то Соединённые Штаты», когда отказались следовать всем международным договорам, которые регламентировали производство и распространение ракет.

«С тех пор у США, к слову, не появилось ни одного более-менее вменяемого проекта в этой отрасли, а Россия, как видите, не только разработала, но и продемонстрировала всему миру боевое применение», — заключил депутат.

Ранее журнал Military Watch Magazine заявил, что решение о вводе ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стало поворотным моментом.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил о разворачивании серийного производства новейшего ракетного комплекса. По его словам, «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.