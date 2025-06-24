Удар по «Мастифу» и операция в Запорожье: обстановка в зоне СВО к утру 24 июня

В Минобороны России сообщили об успешной операции российских беспилотников в Запорожской области и уничтожении живой силы ВСУ на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 24 июня.

Операция в Запорожской области

Операторы FPV-дронов (с видом от первого лица) российской группировки войск «Днепр» уничтожили украинские усилители сигнала в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Выносные антенны, усиливающие сигнал для беспилотников ВСУ, были обнаружены операторами дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Оператор FPV-дрона с позывным «Ахмед» рассказал, что российские военные стараются убирать «глаза» ВСУ.

«Работаем по их разведке, по ретрансляторам, чтобы они не успевали наблюдать за нашими бойцами. Пытаемся работать на опережение», - подчеркнул он.

Удар по «Мастифу»

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожил украинский бронеавтомобиль «Мастиф» с личным составом ВСУ, заявили в Минобороны. Бронеавтомобиль перевозил солдат ВСУ для проведения ротации в районе населенного пункта Ялта в ДНР.

Автомобиль был уничтожен прямым попаданием «Ланцета». В Минобороны РФ подчеркнули, что на счету этого расчета более 80 уничтоженных единиц техники ВСУ иностранного производства.

Удар «Града»

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы и технику ВСУ на харьковском направлении. Удар «Градом» был нанесен во взаимодействии с операторами беспилотников.

В Минобороны рассказали, что во время боевого вылета оператор российского дрона обнаружил скопление сил ВСУ и украинские огневые позиции в лесистой местности. Оператор передал координаты цели артиллеристам. Выехав на огневую позицию, военные ВС РФ навели установку на цель и произвели пуск 120-миллиметровых ракет.

В Минобороны добавили, что разведчики 44-го армейского корпуса ударом дрона-камикадзе также поразили украинское зенитное орудие, спрятанное в лесополосе.