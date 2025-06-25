Глава МИД Арагчи: удары по Ирану укрепили решимость развивать ядерную программу

Агрессия Израиля и США против Ирана лишь укрепила решимость Тегерана развивать свою ядерную программу. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью Al Araby Al Jadeed. По его словам, агрессия против Ирана "положительным образом" отразится на стремлении развивать ядерную программу. Арагчи указал, что действия США и Израиля "укрепляют волю" Тегерана, делают его "более решительным и упорным". Министр добавил, что его страна приложила серьезные усилия ради технологических достижений в этой области. "Ради этого наш народ терпел санкции, из-за этого вопроса нашей нации была навязана война. Очевидно, что никто в Иране не откажется от этих технологий", - заявил Арагчи. В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.