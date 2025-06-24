В ВСУ предупредили о новой усиленной волне атак со стороны России

Командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил, что ВС России с сентября смогут выпускать в сторону республики до 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» в день.

Такой прогноз о новой усиленной волне атак со стороны РФ он сделал в разговоре с «РБК-Украина».