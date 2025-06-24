Марочко: ВС России вошли в Серебрянку в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска вошли в Серебрянку в ДНР.

«ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника на Северском направлении и вошли в населённый пункт Серебрянка», — заявил он ТАСС.

По его словам, в настоящий момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских оккупантов из населённого пункта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР.