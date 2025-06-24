В Ираке произошел взрыв возле военной базы

В окрестностях военной базы Эт-Таджи в Ираке, к северу от Багдада, произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы Эт-Таджи к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником», — говорится в сообщении.

Что известно об атаке Ирана на военные базы США

Ранее глава США Дональд Трамп в соцсетях написал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».