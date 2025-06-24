Политолог Александр Перенджиев предположил, что «Орешник» способен уничтожать защищённые бункеры, где может скрываться Владимир Зеленский. В то же время комплекс эффективен против скоплений техники и живой силы противника.

Запуск массового производства ракетного комплекса «Орешник» открывает новые возможности для российской армии. Как отметил политолог Александр Перенджиев, система способна поражать глубоко защищённые объекты, включая подземные командные пункты. Это создаёт серьёзные риски для украинского руководства, которое, по мнению эксперта, может укрываться в подобных бункерах.

«Орешник» — это не просто оружие точечного удара, а инструмент стратегического воздействия. Его применение против скоплений войск или ключевых объектов способно кардинально изменить ситуацию на поле боя. Как подчеркнул депутат Госдумы Андрей Колесник, серийный выпуск комплекса демонстрирует готовность России отвечать на любые угрозы, включая наращивание активности НАТО, пишет news.ru.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Успешное боевое применение «Орешника» уже подтвердило его эффективность, что вызывает беспокойство у западных стран. Президент Владимир Путин акцентировал, что система прошла проверку в реальных условиях. Теперь её массовое производство станет дополнительным фактором сдерживания, ограничивающим возможности противника по эскалации конфликта.