Система ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух регионах

Система противовоздушной обороны (ПВО) 23 июня в период с 21:00 до 22:30 мск сбила девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Собянин: летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны

Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Москву и Курскую область в период с 18:50 до 21:00 по мск. В результате были сбиты три БПЛА.