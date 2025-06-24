Украина и Великобритания договорились вместе производить беспилотники

Лондон и Киев договорились запустить совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия и дронов-перехватчиков. Об этом в Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в ходе переговоров Киеву также удалось добиться от Британии усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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О прибытии с визитом в Великобританию Зеленский заявил утром 23 июня. По его словам, у него было запланировано обсуждение с партнерами «защиты Украины и усиления давления на Россию».