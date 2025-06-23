Стало известно, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране

Спецслужбы Израиля после ударов по Ирану 13 июня начали обзванивать высокопоставленных иранских чиновников и военных с целью расколоть и дестабилизировать правящие круги в Тегеране. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на источники.

По данным портала, владеющие фарси (персидским языком) сотрудники израильских спецслужб звонили иранским чиновникам по мобильным телефонам и предупреждали их, что они будут ликвидированы, если не прекратят поддерживать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

По предварительным данным, израильтяне позвонили как минимум 20 иранцам,

занимающими руководящие должности.

Журналисты отметили, что получили стенограмму звонка, состоявшегося 13 июня.

«Я могу вам сейчас посоветовать сбежать с женой и ребенком. В противном случае вы прямо сейчас в нашем списке», — цитирует издание израильского агента разведки, позвонившему иранскому генералу.

Мужчина уточнил, что у военачальника есть 12 часов, чтобы сделать видео, в котором он отмежевывается от иранских властей. Он добавил, что ролик следует отправить в бот в Telegram.

Напомним, что противостояние Ирана и Израиля началось 13 июня. Стороны ежедневно наносят ракетные и бомбовые удары, запускают дроны. 22 июня в конфликт также вмешались США.

Россия, Китай, Турция, ряд арабских стран призвали к скорейшему завершению конфликта. Великобритания и Германия одобрили действия США.