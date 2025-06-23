Появилось видео, как две встретившиеся снайперские пули поразили бойца ВСУ

Редчайший случай произошел в зоне спецоперации во время работы пары снайперов ВС России. Одна пуля в полете вошла в другую, после чего они вместе поразили боевика ВСУ.

Уникальные кадры опубликовал Telegram-канал WarGonzo. Как поясняет один из снайперов с позывным "Гудвин", они с товарищем стреляли сплитом, и, вероятно. траектории пересеклись.

Тепловизор четко зафиксировал сигнатуру встретившихся пуль. Выстрел производился на дистанции 644 м из винтовок калибра 338. Ветер был порывистый от 3 до 6 метров в секунду.

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Напомним, недавно российскому снайперу удалось ликвидировать боевика ВСУ на почти двухкилометровом расстоянии из сверхдальнобойной винтовки DXL-4M "Севастополь".