На атакованной Ираном базе США в Катаре могли находиться ВВС Британии

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, где размещались военнослужащие и техника Королевских ВВС Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

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По его данным, на объекте "в небольшом количестве" присутствуют британские военные.

Стоит отметить, что авиабаза Аль-Удейд является крупнейшей военной базой США в регионе Ближнего Востока. На территории около 24 гектаров могли располагаться до 100 самолетов и беспилотников, а также более 10 тысяч военнослужащих и персонала. На данном объекте среди прочего располагался оперативный штаб центрального командования ВС США (CENTCOM).

Агентство Nour News, со своей стороны, сообщило о минимум шести ракетных попаданиях по американской авиабазе. "Зафиксировано не менее шести попаданий ракет по базе Аль-Удейд в Катаре", - говорится в сообщении.

В Катаре же ранее заявили о перехвате всех иранских ракет своей ПВО, а также о проведенной заблаговременно эвакуации персонала авиабазы.

Удар по Аль-Удейд стал ответом Тегерана на атаку США по трем иранским ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан в ночь на 22 июня.