В России назвали условие использования «Орешника» для ликвидации Зеленского

Политолог Александр Перенджиев заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» могут использовать для ликвидации Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт выразил мнение, что украинский лидер прячется в бункере. Он отметил, что России необходимо наращивать производство для уничтожения бункеров на территории Украины.

По словам аналитика, тратить «Орешник» на одного Зеленского не станут. Однако если будет большое скопление техники, личного состава или высокопоставленных лиц, то удар таким оружием вполне возможен, чтобы накрыть всех разом, считает собеседник издания.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Зеленского хотели убить в аэропорту польского Жешува. Покушение на Зеленского якобы готовил польский пенсионер. Убить главу киевского режима планировалось с помощью FPV-дрона или снайпера.