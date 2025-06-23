Генсек НАТО исключил обращение Трампа к альянсу за помощью с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли обратится к альянсу с просьбой об участии в операции против Ирана. Об этом он сообщил в интервью польскому телеканалу TVP Info.

На вопрос о вероятности такого сценария Рютте ответил: "Я не уверен, что существует такая возможность".

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Конфликт начался 13 июня с ударов Израиля по Ирану, на которые Тегеран ответил менее чем через сутки.