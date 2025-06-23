Раскрыты данные о состоянии базы США в Катаре после удара Ирана

Авиабаза США Аль-Удейд в Катаре не получила вообще никаких повреждений после атаки Ирана. Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников Пентагона.

Военно-воздушная база Аль-Удейд (аэропорт Абу-Нахлах) находится к юго-западу от Дохи, служит передовой штаб-квартирой Центрального командования США. Кроме того, на ней размещаются самолеты ВВС Катара.

В понедельник, 23 июня, Иран нанес ракетный удар по базе, в ответ на ракетные и бомбовые удары США по трем критически важным ядерным объектам.

В телевизионной речи представитель ВС республики заявил, что атаки на американскую базу в Катаре были совершены Корпусом стражей исламской революции.

«Мы предупреждаем наших врагов, что эпоха наездов и бегства закончилась», — подчеркнул военный.

Министерство обороны США подтвердило, что Иран выпустил несколько ракет малой и средней дальности по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

На видео попал момент паники в ТЦ в Дохе во время удара Ирана

Представитель Министерства обороны Катара рассказал, что была перехвачена комбинация ракет средней дальности и баллистических ракет, и что авиабазе Аль-Удейд не нанесен ущерб.

По его словам, сообщений о потерях со стороны США на базе Аль-Удейд не поступало.

Министерство внутренних дел Катара заявило, в свою очередь, что ситуация в стране «стабильная» и «нет причин для беспокойства». Ведомство также призвало жителей не делиться любой информацией, «не предоставленной официальными источниками».

Ранее сообщалось, что в мае президент США Дональд Трамп посетил Аль-Удейд в во время четырехдневного тура по странам Персидского залива.