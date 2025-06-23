Пентагон: при атаке Ирана на военную базу в Катаре персонал США не пострадал

Во время иранской ракетной атаки на военную базу США в Катаре никто из персонала США не пострадал, сообщили в Пентагоне.

«Я могу подтвердить, что авиабаза Аль-Удейд была атакована сегодня баллистическими ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана. На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника американского военного ведомства.

По данным The New York Times, Иран предупредил катарских чиновников об атаке на базу США.

По данным журналистов, Тегерану нужно было нанести «символический» ответный удар по американским военным объектам, но так, чтобы оставить возможность для деэскалации.