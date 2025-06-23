Бывший вагнеровец вспомнил о личном разговоре с Пригожиным

Внутри частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог произойти кровавый конфликт. Об этом рассказал ветеран ЧВК с позывным Гост Юнгер, его слова приводит Daily Storm.

Как вспомнил военный, попытка мятежа внутри «Вагнера» произошла в один из первых дней после подписания им контракта. Кроме Госта в ЧВК оказались несколько десятков бывших заключенных, некоторые из которых придерживались «арестантских понятий» (АУЕ, признано в России экстремистским и запрещено). Они попытались установить свой авторитет и решили не подчиняться приказам.

«Назначили командиром — надо действовать. Говорю, здесь командиров не выбирают, а назначают. Начались какие-то попытки выкрутиться (...) Пришли со старшиной, я сразу снял автомат с предохранителя (...) Они посопели-попыхтели, согласились. "Мы не поняли просто, рамсы попутали"» — рассказал бывший вагнеровец.

Он добавил, что после этого бывшие заключенные поняли, как следует вести себя в коллективе военнослужащих.

«Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: "Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик"» — рассказал Гост.

Ранее бывший вагнеровец Бармалей показал ранее неизвестное фото Дмитрия Уткина, ближайшего соратника владельца ЧВК Евгения Пригожина.