Иран выступил с заявлением после удара по американским военным базам

Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону. Об этом пишет в Telegram-канале IRIB News Agency со ссылкой на пресс-службу ВС Исламской республики.

В понедельник вечером, 23 июня, Иран запустил 10 ракет по американским военным базам, расположенным в Катаре, а также ударил по базе США в Ираке.

В пресс-службе отметили, что на фоне агрессии США против мирных ядерных объектов КСИР нанес сокрушительный и мощный ракетный удар по базе Аль-Удейд в Катаре в ходе операции «Бешарат Фатх» («Хорошая весть о победе»).

«Иран не оставит без ответа ни одно нападение на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах», — подчеркнули в ВС Ирана.

Военные уточнили, что «цели США в регионе являются не точкой силы, а главной слабостью и занозой в боку» Соединенных Штатов.

Кадры атаки Ирана на базу США в Катаре появились в Сети

В пресс-службе разъяснили, что «эпоха избиений и столкновений закончилась», любые повторные атаки приведут к ускорению краха союзников США на Ближнем Востоке.