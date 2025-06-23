Кадры атаки Ирана на базу США в Катаре появились в Сети

В Сети в понедельник, 23 июня, появилась видеозапись с кадрами атаки иранских войск на базу США Аль-Удейд, расположенную в Катаре.

— После вопиющей военной агрессии преступного режима США против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и вопиющего нарушения международного права, нанесен сокрушительный и мощный ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре в рамках операции «Фатх», — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Представители корпуса подчеркнула, что Аль-Удейд является штаб-квартирой Военно-воздушных сил США и крупнейшим стратегическим активом американской «террористической армии» в Западной Азии.

По данным журналистов, в Манаме, столице Бахрейна, в текущий момент также звучат сигналы воздушной тревоги, поскольку в стране находится американская военная база. Граждан Бахрейна призвали не покидать дом без необходимости и не пользоваться основными автодорогами, передает Telegram-канал Shot.

Утром 23 июня в СМИ появилась информация о том, что американская военная база, расположенная в сирийской провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны, также подверглась атаке.