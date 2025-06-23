Иран запустил ракеты по американской базе в Ираке

Иранские военные запустили несколько ракет по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Об этом пишет портал Axios.

По данным портала, Иран атаковал объект в Ираке в ответ на недавний удар США по ядерным объектам республики.

По предварительным данным, иранские военные запустили по базе как минимум 4 ракеты.

Кроме того, Тегеран запустил шесть баллистических ракет по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Тегеран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону, следует из заявления ВС Ирана после удара по военной базе США.

Ранее иранские СМИ передали, что тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке.