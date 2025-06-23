В Иране заявили о готовности к длительной войне с Израилем

Война между Ираном и Израилем может продлиться два года, рассказал в беседе с журналистами телеканала CNN высокопоставленный иранский чиновник.

США в воскресенье, 22 июня, нанесли ракетные и бомбовые удары по объектам ядерной программы Ирана. В Белом доме заявили, что цели достигнуты, объекты уничтожены. В Тегеране отметили, что все повреждения можно будет устранить, персонал не пострадал, ресурсы заблаговременно вывезены.

Власти Ирана желают, чтобы США «напрямую заплатили за войну, а не поддерживали Израиль и продолжали свой проект, не платя за это», разъяснил чиновник.

Собеседник телеканала заметил, что у иранского народа высокий боевой дух, люди желают нанести удар по Израилю.

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По его словам, Тегеран считает призывы к временной приостановке войны «обманом с целью оценить готовность Ирана к продолжению войны».

Чиновник подчеркнул, что война может продлиться до двух лет, и что Иран готов к этому.

Газета The Wall Street Journal сообщила ранее, что США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль в скором времени намерен завершить конфликт.