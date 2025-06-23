МИД: Катар оставляет за собой право ответить на действия Ирана
Катар оставляет за собой право на ответ на иранскую атаку по базе ВВС США Аль-Удейд в эмирате.
Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Катара Мажед аль-Ансари, передаёт Al Jazeera.
«Мы, в Государстве Катар, оставляем за собой право напрямую ответить на эту вопиющую агрессию в соответствии с международным правом», — подчеркнул аль-Ансари.
Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции объявил, что нанёс удар возмездия по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.
О том, что армия Ирана запустила несколько ракет по военным базам США на Ближнем Востоке, писал портал Axios. В частности, говорилось, что операция проводится и против базы США в Ираке.
Перед этим аэродром американской военно-воздушной базы временно закрыли. Посольство США в Катаре просит американских граждан в стране укрыться в убежищах.