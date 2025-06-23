Иран нанес удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Иран запустил шесть баллистических ракет по базе США. Информации о том, достигли ли они цели пока нет, но в Дохе были слышны взрывы.

Ранее Fox News заявил, что США считают возможный удар Ирана по их военной базе в Катаре «неминуемой угрозой». На этом фоне Доха приняла решение временно закрыть свое воздушное пространство.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня СЩА нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран назвал нападение возмутительным и пообещал принять ответные меры.