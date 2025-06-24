Собянин сообщил о поражении летевшего на Москву беспилотника

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.

Собянин: Еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен

Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Москву и Курскую область 23 июня в период с 18:50 до 21:00 по мск. В результате были сбиты три БПЛА.