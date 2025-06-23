Неопознанный беспилотник попытался атаковать Москву

Беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Глава города не уточнил ни принадлежности дрона, ни места его перехвата.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, отметил мэр Москвы. На месте падения обломком работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных последствиях на земле нет.

По данным издания Baza, серия взрывов прогремела в районе подмосковного Домодедова. По словам местных жителей, речь идет об отражении налета беспилотников.

Ранее 23 июня украинские войска атаковали Белгородскую область – один из приграничных регионов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ударов пострадали два человека.