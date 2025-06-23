Неопознанный беспилотник попытался атаковать Москву

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Беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Неопознанный беспилотник попытался атаковать Москву
© РИА Новости

Глава города не уточнил ни принадлежности дрона, ни места его перехвата.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, отметил мэр Москвы. На месте падения обломком работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных последствиях на земле нет.

По данным издания Baza, серия взрывов прогремела в районе подмосковного Домодедова. По словам местных жителей, речь идет об отражении налета беспилотников.

Ранее 23 июня украинские войска атаковали Белгородскую область – один из приграничных регионов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ударов пострадали два человека.