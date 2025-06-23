Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» баллистической ракеты

Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан».

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Об этом пишет газета The Times.

Журналисты сообщают, что дальность новой ракеты может составить 498,9 км. Масса боевой части «Сапсана» составляют 480 кг.

В начале мая Владимир Зеленский заявил, что поручил украинскому ВПК максимально ускорить создание отечественных баллистических ракет. По его словам, дальнобойность оружия ВСУ должна обеспечить «гарантии безопасности Украины».

Как утверждает секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, у Киева всё ещё есть дальнобойное оружие, которое даёт возможность ударить по Москве.