В МИД рассказали, поможет ли Россия Ирану военной помощью

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уклонился от предоставления конкретной информации о взаимодействии России и Ирана по поводу поставок вооружений, подчеркнув при этом прочность и устойчивость российско-иранских союзнических отношений.

Он отметил, что стратегическое партнерство России с Ираном нерушимо.

В течение ночи и утра понедельника израильская армия не прекращала нанесение ударов по объектам на территории Ирана. В свою очередь, Тегеран заявил о своей готовности к отражению возможных атак со стороны США на иранские ядерные объекты. Министр иностранных дел Ирана Арагчи прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом Путиным. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с обращением к заинтересованным сторонам, призвав их вернуться к дипломатическим способам урегулирования сложившейся конфликтной ситуации.