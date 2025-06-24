Украина начала обвинять РФ в подлоге тел бойцов ВСУ после подключения Службы безопасности Украины (СБУ) к опознанию останков. Об этом пишет агентство РИА Новости.

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«После того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться «ципсошные» обвинения», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что проблем подобного типа при передаче тел во время работы с Главным управлением разведки Украины не возникало.

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Источник российского агентства назвал попытки дискредитировать РФ через обвинения в подлоге останков украинцев безосновательными. Он подчеркнул, что тела передаются с документами, жетонами и в форме образца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с присвоением индивидуального идентификационного номера, закрепленного в акт о передаче тел. Копия акта передается в Международный Комитет Красного Креста.

До этого глава МВД Украины Клименко также заявил, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев». Он также сообщил, что на опознание понадобится 14 месяцев.

Ранее РИА Новости опубликовало видео процесса передачи тел погибших украинских военных.