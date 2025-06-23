Британия повысила уровень безопасности на военных объектах до максимального

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что после ударов США по Ирану Лондон повысил уровень безопасности на своих военных объектах до максимального. Об этом он написал в соцсети X.

Хили назвал американские удары «действиями по смягчению серьезной угрозы, которую Иран представляет для глобальной безопасности». В то же время он подчеркнул, что Британия не участвовала в этих ударах.

«Безопасность персонала и баз Великобритании - мой главный приоритет. Защита [вооруженных] сил находится на самом высоком уровне, и на этой неделе мы задействовали дополнительные самолеты», - заявил Хили.

Британские военные присутствуют на базах по всему Ближнему Востоку и по соседству с ним, включая объекты в Бахрейне, на Кипре, в Ираке, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.