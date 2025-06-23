В Европе поддерживают увеличение расходов на оборону

В условиях неопределенности, вызванной действиями президента США Дональда Трампа и политикой России, европейские государства стремятся усилить свою безопасность. В Европе выступают за рост расходов на оборону, а в некоторых случаях — за обязательную военную службу, сообщает The Guardian.

Опрос, организованный Европейским советом по международным отношениям в 12 государствах, продемонстрировал, что в Польше, Дании и Великобритании большинство опрошенных высказались за повышение оборонных расходов. В Польше таких респондентов оказалось 70%, в Дании — также 70%, а в Великобритании — 57%.

В других государствах поддержка была не столь явной, но все же 47% опрошенных в Германии, 46% в Испании и 45% во Франции также высказались за увеличение военных расходов. Исключением стала Италия, где только 17% респондентов поддержали эту идею, а 57% выступили против.

Европе назвали последствие роста оборонных расходов

В некоторых странах Европы граждане поддержали идею восстановления обязательной военной службы. Однако среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые с наибольшей вероятностью могут быть призваны в случае вооруженного конфликта, поддержка была не столь активной. Наиболее активно идею восстановления обязательной военной службы поддержали жители Франции (62%), Германии (53%) и Польши (51%).