«ВСУ зашли через два дня»: как десантник ВС РФ спас бабушку в курской деревне

«Комсомольская правда» рассказала историю 41-летнего российского военного с позывным «Димыч», который спас 91-летнюю женщину во время атак ВСУ на Курскую область. Спустя почти год они встретились в телеэфире.

Военный родился в Забайкальском крае, после срочной службы в Ульяновске он заключил контракт и служил в десантно-штурмовой бригаде. В 2007 году он вернулся в Читу и устроился на работу в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В 2022 году он присоединился к СВО, подписав контракт с 11-й десантно-штурмовой бригадой из Бурятии. Военный служил в Херсонской области, Запорожье и в ДНР. Был награжден знаком отличия «Георгиевский крест IV степени» и медалью имени Георгия Жукова.

В августе 2024 года его подразделение направили в Курскую область. Так он оказался в деревне Русская Конопелька Суджанского района вместе с еще несколькими бойцами. Они получили информацию, что в деревне могут находиться украинские диверсанты, и начали проверять все дома. В одном из них они нашли пожилую женщину.

«Я бросился внутрь. На кухне стоял небольшой диван, бабушка сидела на нем. Она увидела, что мы с оружием, испугалась, закричала. Я ей объяснил, что мы русские солдаты, мы пришли, чтобы спасти ее», - рассказал военный.

Он добавил, что женщина поверила ему после того, как он включил телефон и начал записывать происходящее на видео. Она рассказала, что запасы еды в доме закончились, а рассчитывать ей не на кого - женщина жила вместе с зятем, но несколько дней назад он отправился в Суджу и не вернулся.

Десантники сообщили о женщине командиру роты. Эвакуировать ее в тот же день не вышло из-за угрозы атак беспилотников. Женщине привезли продукты и воду и попросили ее собрать необходимые документы. Через день ее отвезли в пункт временного размещения.

«Димыч» отметил, что через два дня после этого ВСУ зашли в деревню, но не смогли занять территорию. В течение нескольких дней он вместе с другими бойцами отражал атаку, в итоге получив осколочные ранения руки и ноги.

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Позже военный обратился к волонтерам, надеясь выяснить судьбу спасенной женщины. Вскоре с ним связались журналисты федерального телеканала и предложили организовать встречу с ней. В студию женщина пришла вместе с внучкой. «КП» отмечает, что теперь женщина поддерживает связь с военным - они поздравляют друг друга с праздниками и узнают, как обстоят дела.