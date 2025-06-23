Путин дал оценку применению «Орешника» в боевых условиях

Баллистическая ракета «Орешник» очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. Такую оценку применению этого вооружения дал президент России Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками военных вузов, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

Ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Россия бережет баллистические ракеты «Орешник» для будущих ударов и поэтому не ударила ей в ответ на украинскую операцию «Паутина».

Стали известны подробности о новом российском оружии не хуже «Орешника»

О первом применении ракеты «Орешник» Путин рассказал в ноябре 2024 года. Целью удара стало промышленное предприятие в Днепропетровске.