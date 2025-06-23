Израиль уведомил США о скором завершении военной кампании в Иране

Израиль намерен в ближайшее время завершить свою военную кампанию в Иране и передал это сообщение властями США, пишет Reuters со ссылкой на трех израильских официальных лиц.

По словам двух официальных лиц, израильские лидеры пытаются разработать точную стратегию выхода, которая завершит кампанию и положит конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, чтобы избежать взаимных ударов, «парализующих страну». Еще один собеседник агентства сообщил, что военные дали понять, что они близки к достижению своих целей.

Аналитики считают, что, хотя Израиль удачно выбрал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, он не может контролировать, когда закончится конфликт, и рискует быть втянутым в дорогостоящую войну на истощение. Это произойдет в том случае, если Тегеран решит продолжить борьбу.

Как писала «Парламентская газета», в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабный удар по территории Ирана из-за разработки Ираном ядерного оружия. В первые часы Израиль убил высокопоставленных иранских генералов и ученых-ядерщиков, вывел из строя системы противовоздушной обороны и нанес удары по нескольким объектам, связанным с атомной энергетикой.