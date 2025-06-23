Как заявили в Службе внешней разведки, Белград отправляет боеприпасы для тяжёлых дальнобойных систем в виде деталей для сборки. По данным ведомства, в дальнейшем они снаряжаются в Чехии и Болгарии.

В СВР отметили, что производителям в Сербии хорошо известны реальные получатели их боеприпасов и то, что снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей.

Москва сожалеет, что Белград перечёркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью, отметили в Службе внешней разведки.