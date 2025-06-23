Эксперты оценили перспективы войны Ирана и Израиля

Решение президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане может резко обострить ситуацию на Ближнем Востоке и втянуть Америку в региональный конфликт. К такому выводу пришли опрошенные газетой «Аргументы и факты» военные эксперты.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». А 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо.

Американские СМИ считают неизбежным ответный удар Ирана и наиболее очевидными целями для него называют военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, то, что Иран применил баллистическую ракету Kheibar Shekan, указывает на его готовность наносить удары по американским военным объектам в регионе.

«Это демонстрация того, что Иран способен атаковать базы США на Ближнем Востоке», - подчеркнул Кнутов.

В свою очередь специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов обратил внимание на то, что Тегеран располагает внушительным арсеналом баллистических и оперативно-тактических ракет, способных поражать американские военные объекты в странах Персидского залива, а также может использовать и лояльные вооруженные группировки на территории других государств.

«В Ираке присутствуют местные иранские сторонники. (…) Хотя они формально являются частью сил безопасности Ирака, они могут действовать автономно и при необходимости наносить удары по американским базам», - пояснил Семенов.

Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

При этом эксперт уверен, что Трампа перед нанесением удара по ядерным объектам, «скорее всего, убедили, что Иран не пойдет на жесткий ответ». Однако конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в масштабную региональную войну и Трамп фактически втягивает свою страну в нее «в качестве полноценного участника».

«Эта война не имеет стратегического решения или пути к отступлению, если только Иран не капитулирует сейчас, а это крайне маловероятно», - отметил он.

Накануне член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, что может привести к резкому росту цен на нефть. Окончательное решение по этому вопросу должен одобрить Совет национальной безопасности страны.