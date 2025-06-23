Военная база США в Сирии подверглась нападению

Военная база Соединенных Штатов, расположенная в северо-восточной части Сирии, стала объектом нападения. Детали инцидента пока остаются неизвестными.

"Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению", — пишет ТАСС.

Кто осуществил нападение — не уточняется.

Нападение на военную базу США в Сирии произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, после чего ситуация в регионе остается напряженной. США ранее вмешались в противостояние между Ираном и Израилем, атаковав стратегические объекты на территории Ирана.