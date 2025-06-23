Военная база США в Сирии подверглась нападению

Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на источник.

Согласно информации, предоставленной агентством, целью атаки стала база ВС США в районе Касрук в западной провинции Хасеке.

Напомним, в ночь на 22 июня американская сторона нанесла удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп отмечал, что все они разрушены. Иран опровергает эти сведения.

Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан также ранее заявил, что США должны получить ответ за свою атаку.

13 июня израильская сторона начала масштабную операцию против Ирана, которая связана с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран решил ответить на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.

США вывели своих военнослужащих еще с двух баз в Сирии

В воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.