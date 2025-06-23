Мир «в сантиметрах от ядерной катастрофы»: что может сделать Россия

Портал «Царьград» рассказал о возможном вмешательстве Китая в конфликт на Ближнем Востоке и примел мнение экспертов о возможных действиях России. Издание отмечает, что уровень эскалации в регионе «зашкаливает».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что мир находится «в буквальном смысле слова в сантиметрах от ядерной катастрофы». Она подчеркнула, что наносятся удары по объектам, на которых есть ядерный материал.

Британская газета The Telegraph ранее сообщила, что после начала атак Израиля Китай отправил в Иран «загадочные транспортные самолеты». Конечной точкой их маршрутов был указан Люксембург, но самолеты исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. На фоне этого появились предположения, что Китай может поставлять Ирану материалы военного назначения.

«Царьград» отмечает, что Пекин может оказывать Тегерану «сдержанную поддержку» в рамках своего геополитического противостояния с США. Портал обратил внимание, что боевые действия начались «практически синхронно» с запуском нового железнодорожного маршрута из Китая в Иран. Строительство велось с 2021 года после подписания между странами стратегического соглашения в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

Назван возможный ответ Ирана на атаку США

«Царьград» подчеркивает, что грузы из Китая в Иран теперь могут идти в обход «зон влияния США». По мнению политолога Владимира Киреева, Китай позаботился о том, чтобы его не удалось изолировать с моря, и создал огромную зону влияния в Евразии, Африке и других частях мира через сеть транспортно-логистических коридоров.

«Китай весьма заинтересован в поддержке Ирана и не останется простым наблюдателем в этом процессе», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что конфликт Израиля и Ирана может «развязать руки» России, избавляя ее от «излишней нерешительности» и отвлекая ресурсы ЕС и США на Ближний Восток. Однако это противостояние также создает условия для мировой войны, предупредил Киреев.

Доктор политических наук Андрей Пинчук задался вопросом, каковы могут быть действия России в отношении конфликта на Ближнем Востоке.