Ирано-израильский конфликт: что происходит 23 июня

Иран и Израиль сегодня обменялись очередной серией ударов. Что происходит на Ближнем Востоке, разбирался «Рамблер».

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Атака на Тегеран и аэродромы

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале израильского военного ведомства.

В ЦАХАЛ утверждают, что беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и ударных вертолетов иранской армии.

«Уничтоженные самолеты предназначались для использования против ВВС Израиля с целью предотвращения ударов по иранской территории», - говорится в сообщении.

При этом сегодня ночью серия взрывов произошла над центральной частью Тегерана. По данным иранских СМИ, в регионе шло отражение атаки израильских беспилотников на различные районы столицы республики, работала система противовоздушной обороны, пишет News.ru.

По информации Армии обороны Израиля, 20 истребителей военно-воздушных сил страны сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана. При этом израильские военные утверждают, что была атакована инфраструктура хранения и запуска ракет, предназначенных для ударов по Израилю, а также военные радиолокационные станции в Керманшахе и Медане.

NYT: Иран готовит ответ на атаку США

Иран заявил о комбинированной атаке на Израиль

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о комбинированной атаке на Израиль утром 23 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Информацию об атаке, по данным издания, опубликовал официальный представитель операции «Правдивое обещание 3» Иман Таджик.

«Началась 21-й волна комбинированной атаки «Правдивое обещание 3» Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», - пояснил он.

Арест диверсантов

Также стало известно, что спецслужбы Ирана задержали трех агентов украинской разведки в городе Исфахан, они, предположительно, готовили диверсию на заводе по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Mashreghnews.

По информации журналистов телеканала Al Mayadeen, все трое были «вооруженными шпионами израильского МОССАДа» и осуществляли подготовку к террористическим актам на территории Ирана, отмечает News.ru.

За подозрительными субъектами следили несколько недель. Они арестованы по решению суда, пишет «Российская газета» со ссылкой на иранские СМИ.

Напомним, что в ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. Однако в Иране заметили, что американские удары нанесли ущерб лишь тем объектам, которые можно восстановить, а ключевая инфраструктура не была затронута.