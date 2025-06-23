Бывший офицер армии США назвал слабое место американской супербомбы

Американские корректируемые противобункерные авиабомбы НGBU-57-Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые США применили для удара по ядерным объектам Ирана 22 июня, могли не поразить назначенные цели, расположенные в скальном грунте на большой глубине. Так считает военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Как отметил он в свое канале, «Бункербастер» предназначена для точечных ударов по самым глубоким бункерам. Бомба наводится системой GPS, которую, кстати, можно блокировать с помощью средств радиоэлектронного подавления. Бомба оснащена «умным» взрывателем, который распознает пустоты на пути, с целью подрыва основного заряда, в том месте где это приведет к максимальному ущербу.

Масса бомбы порядка 14 тонн, боезаряд - 3,5 тонны. Основная масса приходится на сверхпрочные слои стали, которые обеспечивают максимальное кинетическое проникновение боеголовки.

Считается, что бомба может пробить 60-80 метров грунта. Но, как отмечает Крапивник, «фишка в том, что пресловутые 80 метров проникновения рассчитаны только на самые мягкие породы: глина, песок и т.д.».

Против твердых слоев, как, например, гранит или армированный бетон пробивная способность резко сокращается до 6-10 метров.

Для поражения глубоких бункеров, отметил эксперт, нужно попадать несколькими бомбами точечно, один удар поверх другого.

«Как видим по фотографиям со спутников, до этого уровня мастерства американцы не дошли. У них осталось еще 13 бомб, чтобы чего-то добиться», - заключил эксперт.

Ранее иранская сторона сообщила, что американская бомбардировка 22 июня подземных заводов по обогащению урана в Фордо не достигла поставленных целей.