Воевавший за ВСУ гражданин США Бенджамин Джозеф Детторе с позывным Нэпи ликвидирован в зоне СВО.

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Наемник из Ливонии, штат Мичиган приехал на Украину в конце 2024 года. Убили его 4 апреля у села Глубокое в Харьковской области. Спустя два месяца тело американца было эвакуировано с линии фронта и опознано.

Детторе был 21 год, до поездки на Украину он служил в морской пехоте США.

Ранее стало известно о смерти в Сумской области командира группы "Грузинского легиона" ВСУ (террористическая организация, запрещена в РФ) Вано Надирадзе.